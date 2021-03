Hoy Estado de México – marzo 06, 2021

Ante las críticas que se han dado debido a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de colocar vallas en monumentos de la Ciudad de México, como en el Palacio Nacional a fin de evitar que fuerzas de seguridad y mujeres se enfrenten de cara a la movilización del 8 de marzo, el primer mandatario comentó esta mañana que no fue colocada por miedo, sino para no caer en provocaciones de quienes se manifestarán el próximo lunes.

“No queremos heridos entre las fuerzas de seguridad pública ni entre las mujeres. Debemos proteger nuestros monumentos históricos. Cuando se pinta Bellas Artes, el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedir autorización. No se puede estar afectando a la cantera de estos edificios que tienen siglos. No se impide el derecho a la manifestación. Que se manifiesten todos los que quieran. Pueden hasta insultar. Está prohibido prohibir. Tenemos que evitar las provocaciones”, dijo AMLO.

“Que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto a la cobardía. No es por eso que se ponen las vallas. Es para que no haya provocación. Es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión. Prefiero eso a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres. Tenemos que seguir manifestándonos de manera pacífica”.

“Gandhi no utilizó la violencia. Mandela no usó la violencia. Martin Luther King no usó la violencia. Optaron por la no violencia. Ese es el camino y convencer y argumentar, no imponer y lanzar bombas molotov. No hay que agredir a nadie. Hay que debatir con respeto. Tenía interés en aclarar eso. Nuestros adversarios aprovechan todo para cuestionar”, aseveró.