Ana Lilia Gómez- marzo, 19, 2021

Hasta el momento la Procuraduría Federal del Consumidor en el Valle de México ha recibido seis denuncias por el aumento en el precio de la tortilla, y aunque las sanciones para quienes caigan en prácticas de incrementos injustificados dependen de la gravedad de la falta y el capital del establecimiento, las multas pueden ir desde 500 hasta millones de pesos.

En semanas recientes, en el Estado de México se registró un aumento de por lo menos dos pesos en este insumo de la canasta básica, por lo que a partir del pasado 10 de febrero esta dependencia, encargada de proteger a los consumidores y evitar abusos, como en este caso, en los precios de los productos, recibió la primera denuncia por los incrementos y hasta el momento suman seis quejas por parte de consumidores.

Al respecto, Francisco Estrada Ramírez, director de la oficina de Defensa del Consumidor, zona metropolitana de Tlalnepantla, informó que las quejas recibidas corresponden a los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Nextalpan y Huehuetoca; sin embargo, hasta el momento no han aplicado infracciones.

Detalló que actualmente en territorio mexiquense el precio promedio por kilogramo de la tortilla oscila entre 11.50 y 16 pesos, y en las visitas de revisión que ha realizado a diversos establecimientos 16 pesos es el costo máximo detectado.

Agregó que esto depende del costo de los precios de los insumos, tales como maíz, gas, energía eléctrica, papel, incluso, la presentación del producto; además, otro factor fundamental es la estructura del negocio, es decir si es un concepto familiar, o empresarial.

Las alzas injustificadas -dijo- se detectan requiriendo al establecimiento facturas donde compruebe la razón del alza de precio y, de comprobarse, entran a un procedimiento administrativo por infracciones a la ley.

“Hasta el momento no hemos detectado un alza generalizada, la mayoría de establecimientos han sido solidarios con los consumidores. Hacemos un llamado a empresarios y productores del ramo para no llevar a cabo incrementos no justificados o de lo contrario se harán acreedores a sanciones por medio de procedimientos por infracción a la ley”, aseveró.