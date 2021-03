Manuel López – marzo 15, 2021

Amigos y familiares de Nancy Jacquelinne Peralta Romero, profesora de universidad en Tlanepantla, quien murió al caer de un cuarto piso, exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones para dar con el presunto responsable.

De acuerdo con amigos de Nancy, el pasado 3 de marzo la docente de 35 años presuntamente fue arrojada al vacío por su pareja sentimental cuando se encontraban en su vivienda ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de videos de cámaras de vigilancia, familiares pudieron establecer que Nancy ingresó a su vivienda junto a un sujeto identificado como Gustavo N, quien era policía activo de la Ciudad de México con residencia en el municipio de Chalco, y con el que mantenía una relación sentimental.

“Las autoridades tienen que hacer su chamba porque no es posible que desde el día uno nosotros hemos estado trabajando y ellos no han hecho nada, llevamos testigos hablamos con vecinos, ya tenemos nuevos indicios, y todo lo hemos hecho nosotros y ellos no han hecho nada”, condenó Patricia Romero, tía de la víctima.

De acuerdo con los familiares, tras los hechos el presunto responsable escapó y no se ha presentado a trabajar. Incluso compañeros de la policía capitalina han tratado de localizarlo, pero su teléfono celular se encuentra fuera de servicio.

“Desde el día que sucedieron los acontecimientos no se ha presentado a trabajar, amigos de la corporación han tratado de comunicarse con él. Pero apagó su teléfono. No hay forma de localizarlo”, agregaron.

Desde finales de noviembre Nancy y Gustavo mantenían una relación sentimental, que le permitía al presunto responsable dormir por varias noches dentro del inmueble donde se registró el feminicidio.

“Las autoridades le han dado vuelta mucho al asunto. Todo lo que está en la carpeta de investigación es porque nosotros los familiares hemos hecho su trabajo, los videos y testimoniales

Nancy Jacquelinne era licenciada en criminalística, tenía maestría en delitos y estaba cursando un doctorado, y también se desempeñaba como policía de la Ciudad de México en el sector Chapultepec Lomas de Versalles.

“Me gustaría reconocer a todas las mujeres que están dentro de la corporación porque deben tener mayor seguridad porque son mamás, profesionista, son hijas de alguien. Entonces la verdad a veces juzgamos a las mujeres policías, pero ahora desafortunadamente nosotros estamos viendo en esta situación”.

A la fecha la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha otorgado avances en las indagatorias por lo que temen que el presunto responsable haya logrado escapar del municipio de Chalco, en el Estado de México.