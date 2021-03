Hoy Estado de México – marzo 11, 2021

México ya inició las negociaciones para que se realicen en el país los primeros ensayos de las vacunas contra el COVID-19 destinadas a menores de edad.

Los ensayos fase 3 se realizarían tal como los practicados en agosto con las vacunas para adultos, así lo reveló esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El Canciller indicó que ya iniciaron las negociaciones, y aseguró que México va a ser de los países participantes previendo que la vacunación vaya bajando a menores de edad, aunque no reveló de qué empresa farmacéutica será la vacuna que aplicarán a menores de edad mexicanos.

Cabe recordar que la víspera el subsecretario Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que se está evaluando vacunar a los niños mexicanos contra el virus SARS-CoV-2 y recalcó que esto es para evitar que la enfermedad se propague a través de los menores de edad, ya que, aunque no tienen un riesgo alto de presentar síntomas graves, si llegan a infectarse tienen una alta carga viral.

«Se conoce que los niños casi no tienen síntomas, o la frecuencia, la probabilidad de que tengan síntomas es considerablemente menor cuando se les compara con personas mayores de edad. Sin embargo, tienen gran capacidad de transmitir y en un momento dado, una parte importante de la prevención consiste en vacunar a los menores de edad para que, si bien no tienen un riesgo importante de tener síntomas o de tener complicaciones, también pudieran contribuir a que no se transmita el virus a partir de los niños», señaló López-Gatell.