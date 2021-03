Ana Lilia Gómez- marzo 03, 2021

Mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México se pronunciaron en contra de la posible candidatura del senador Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero; aseguran que hay indignación en las filas de todos los partidos políticos con registro en la entidad, por lo que llamaron al presidente de México a romper el pacto con dicho político y advirtieron que no cesará la resistencia civil pacífica y las manifestaciones para evitar que una persona que presuntamente cometió abusos en contra de mujeres ocupe un cargo público.

En conferencia de prensa, Viridiana Fuentes Cruz, secretaria de Agendas del PRD en el Estado de México, cuestionó a las autoridades involucradas en este proceso, es decir a la Fiscalía de Justicia y al instituto electoral guerrerenses, así como al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la inexplicable intención de que un presunto abusador sexual tenga la posibilidad de participar en política y ocupar un cargo público, en este caso la gubernatura del estado de Guerrero

Aseveró que en tanto no se tenga la certeza de que dicho actor político sea inocente o culpable de las imputaciones hechas en su contra por violación y ataque sexual, seguirá la resistencia civil pacífica en todos los rincones de México y no cesarán las manifestaciones y protestas, tanto en territorio mexiquense como guerrerense hasta que se resuelva la situación jurídica de Félix Salgado.

“En una situación tan grave como es el delito de violación, no podemos darle el beneficio de la duda a nadie y más aún cuando hay imputaciones directas y carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía de Guerrero”, dijo.

Fuentes Cruz agregó que en su papel de mujeres políticas no pueden dejar de subrayar que al senador se le acusa de violador, por lo que ese tipo de personajes no pueden ser ratificados como candidatos; por ello, si la intención es sanear la política, como sociedad y mujeres, se debe empezar por cerrarle la puerta a todas las personas que estén bajo sospecha fundada de haber cometido acciones tan graves como una violación sexual y un ataque.

Aclaró que no se trata de ir en contra de un partido político o una persona, sino de erradicar ese tipo de conductas que, desafortunadamente, no sólo ocurren en el ámbito político, sino en el religioso, cultural, artístico, vecinal, laboral y familiar.

“Por ello las mujeres del PRD mexiquense retomamos la frase del presidente López Obrador, y le decimos a la sociedad y a todos aquellos que están frente a las instituciones que investigan delitos e imparten justicia, ya chole de violaciones, ya chole de insultos, abusos y agresiones sexuales que quedan impunes, ya chole de que a las mujeres siempre nos intenten hacer a un lado, ya chole que al usar un escote o una minifalda nos quieran insultar o denigrar, ya chole de abusos en el trabajo, ya chole de tantas pinches injusticias hacia las mujeres”, expresó.

Por su parte, Laura Castelán Hernández, presidenta municipal de Zacazonapan, comentó: “buscamos que nos respeten como mujeres, ya no queremos saber más de violaciones, ya no queremos saber más de abusos a las mujeres, ya no queremos saber más de feminicidios, estamos aquí para defendernos y apoyarnos, ¡vamos con todo mujeres!”.

Vanessa Linares Zetina, integrante de la dirección estatal del PRD, señaló que desde este órgano se buscará el acercamiento con otros institutos políticos para que en ninguno de éstos se permita que alguien con indicios de haber cometido agresiones hacia alguna mujer, tal es el caso de violaciones, abuso sexual, acoso, deudores de pensiones alimenticias, encabece un cargo de elección popular.

“Las mujeres mexiquenses no vamos a permitir que esta clase de personas nos representen en ninguno de los municipios, en ninguno de los distritos, ni locales, ni federales. Desde la dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática le pedimos al presidente López Obrador que rompa el pacto; no a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura, no a los candidatos que tengan antecedentes de abuso hacia una mujer, no a los candidatos machistas”, destacó.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes María del Rosario Matías Esquivel, alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos; Araceli Casasola Salazar, diputada local; Lucina Cortés Cornejo, integrante de la Comisión Estatal de Mujeres del PRD estatal; Janett Álvarez Milla, referente estatal de vanguardia de la zona de los volcanes; Irene Montiel González, integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD nacional; Xóchitl Limón Pintado y Elida Castelán Mondragón, integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD.

Informaron que entre las acciones que llevarán a cabo el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, contemplan acudir a la sede de Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, para continuar las manifestaciones en contra de la posible candidatura del senador Félix Salgado.