Hoy Estado de México- marzo 29, 2021

Rosibel Arriaza, madre de la migrante salvadoreña Victoria Salazar que murió en Quintana Roo, pide justicia y que los policías de Tulum paguen por la muerte de su hija, la cual asegura fue “cruelmente ajusticiada” por los uniformados.

Al acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño para reconocer mediante fotografías el cadáver de su hija, señaló: «yo pido justicia para mi hija, porque realmente no veo yo una causa justificada» y «pienso que los seres humanos tenemos derecho a la vida, independientemente de lo que haya sucedido en ese momento».

Agregó: «en el área moral estaría más que satisfecha que esos señores pagaran».

Detalló que la muerte de Victoria dejó en la orfandad a dos adolescentes de 15 y 16 años de edad en México; y que este cruel caso lo están comparando con el de George Floyd, en Estados Unidos.

Rosibel Arriaza dijo que en la Cancillería, a través del área de Derechos Humanos, le informaron que le proporcionarán ayuda para llegar a México para poder reencontrarse con sus nietas.

«Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares», ella «no merecía esa muerte», «fue un abuso de autoridad», acusó.