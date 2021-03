Arturo Callejo-marzo 4, 2021

Mañana en el Estado de México entra en vigor la Ley de Amnistía y en una primera etapa se dará entrada a tres mil solicitudes, mientras que la mayor aplicación de esta Ley se concentrará en los penales de Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla. Para ello, se cuenta con una plantilla de 31 personas, como jueces, secretarios, notificados y ofíciales de justicia, entre otros servidores de la justicia.

Se trabajará en solicitudes relacionadas con delitos como aborto, contra la salud por condición de pobreza o bajo presión y por defender legítimamente sus tierras, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres, entre una amplia gama de delitos, sostuvo el Presidente-magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Alfredo Sodi Cuellar.

En Palacio del Poder Judicial, en Toluca, Sodi Cuellar dejó en claro que la Ley está diseñada para beneficiar a las personas más vulnerables, “esa es la intensión, porque no se trata de poner en libertad a delincuentes peligrosos, no, está diseñada la Ley para poner en libertad a delincuentes primarios y a personas que por circunstancias económicas o sociales delinquieron por primera vez, si son reincidentes la Ley ya no les beneficia y vamos a actuar rápidamente en relación a eso (sector indígena), ya sea que lo soliciten o nosotros oficiosamente lo haremos, sí está considerada la prontitud en grupos vulnerables”.