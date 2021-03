Ana Lilia Gómez- marzo 09, 2021

Vecinos de Tlalnepantla acusan un incremento superior a 20 por ciento en la factura de pago correspondiente al primer bimestre del servicio de agua, pues, ante la situación de desabasto que enfrenta el municipio, durante más de un mes prácticamente no tuvieron el servicio en sus domicilios, situación que no se vio reflejada en el monto que tienen que pagar.

Ante estos hechos demandan al gobierno municipal una revisión, pues aseguran que personal de OPDM no ha acudido a sus domicilios a tomar la lectura de consumo, situación que los hace suponer que los cobros se basan en consumos históricos, lo cual les parece injusto ante la situación actual.

“Es ilógico que, si durante más de un mes no cayó ni una gota de agua en nuestra casa, tengamos que pagar más en este bimestre. Cómo es posible que aumentó el costo pues no tuvimos agua durante todo febrero, eso se debería notar en el recibo”, comentó Roberto Quintero, vecino de la colonia San Miguel Chalma , una de las más de 100 comunidades afectadas en el municipio.

Por ejemplo, el incremento superior a 20 por ciento se registra en algunos recibos que pasaron de un monto de mil 140 pesos por bimestre a mil 400, aun cuando no contaron con el servicio.

La inconformidad es generalizada entre varios vecinos del lugar, por lo que incluso hace unas semanas cerraron la vialidad Alfredo del Mazo por unas horas para expresar su rechazo al aumento y aseguran que no pagarán la reciente factura hasta que atiendan su petición.

Incluso, señaló, se comunicó al centro de atención telefónica del organismo de agua para pedir una aclaración respecto al aumento, y la respuesta por parte de la operadora que lo atendió fue que anualmente suben las tarifas del servicio.

“Hablé a un número de teléfono que viene en el recibo, me dijeron que es un aumento normal, yo entiendo que eso pueda ser, pero lo que no me parece es que deba pagar más por un servicio que no recibí”, comentó.