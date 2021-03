Hoy Estado de México – marzo 14, 2021

La pandemia por COVID-19 ha dejado a muchas personas sin empleo, por el cierre de negocios y empresas, además de los centros recreativos como bares y antros.

Este es el caso de Betina, quien hasta hace un año aún presentaba espectáculos de burlesque y vedetismo en centros nocturnos de Veracruz, donde además fichaba para recibir un dinero extra.

Betina es una mujer trans de 55 años, que antes de la pandemia recolectaba muy ocasionalmente botellas, periódicos y latas en la basura para venderlas y poder juntar dinero para pagar el predial, el agua y otros servicios de su hogar.

Pero con la emergencia sanitaria y el cierre de los bares, Betina quedó sin empleo, por lo que tuvo que adoptar de manera permanente el oficio de pepenadora de basura, para poder tener dinero para comer.

Guardados en el ropero quedaron sus vestidos de lentejuelas, as pelucas y zapatillas, esperando a un día ser usadas de nuevo en un show.

Aunque esta vedette conoció a artistas famosos como Celio González, Celia Cruz, Ninon Sevilla y Yuri, y llegó a pertenecer a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), las drogas y el alcohol, la hicieron perder grandes oportunidades.

“Cuando me mandaban a bailar me sentía la estrella, la artista y no era eso, no era más que una fichera, una fichera más, de esos lugares, a los que se les llama congales; un centro nocturno esta disfrazado porque siempre hay prostitución, en todos los lugares así sean finos, hay prostitución en todos”, señaló la vedette al diario Milenio.

Recuerda que cuando la pandemia del coronavirus se desató y cerraron los centros nocturnos, fue a más de 10 establecimientos de este giro para pedir empleo y que le permitieran presentar su espectáculo, pero todos los establecimientos le negaron su solicitud, debido a que fueron de los primeros establecimientos en bajar las cortinas.

En la zona conurbada de Veracruz hay más de 2 mil mujeres transexuales, transgénero y travestis que quedaron sin trabajo debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, indicó Jazz Bustamante Hernández, defensora de derechos humanos de la comunidad LGBT+, e integrante de Redes en defensa de derechos humanos de la disidencia sexual en estado de Veracruz.