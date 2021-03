Arturo Callejo – marzo 24, 2021

Asfixia por estrangulamiento fue la causa de la muerte de la adolescente Wendy Yoselin, de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes dentro de un canal de aguas negras que se localiza en el libramiento Las Peñas, a tan solo un kilómetro del deportivo municipal de Xonacatlán.

Una fuente consultada cercana al caso reveló que la necropsia de ley practicada al cadáver de la joven, tardó, debido a que fue muy meticulosa, pues el cuerpo tenía humedad por haber pasado horas dentro del agua, lo que provocó que la masa muscular y tejidos se hincharan.

“A simple vista, al momento de recoger el cuerpo no tenía heridas o lesiones; sin embargo, se desarrolló el protocolo de feminicidio, ahora, los peritos trabajan para saber si Yoselin fue privada de la vida en lugar distinto al que se encontró, si fue o no abusada sexualmente, si hubo o no lucha de supervivencia con su o sus agresores.

«Se hizo lo que se le llama el raspado de uñas para tratar de hallar algunos indicios si lucho por su vida y si se quedaron adheridas algunas huellas digitales de quien la agredió hasta causarle la muerte, en fin, toda una serie de peritajes en distintas ramas de las Ciencias Forenses”, abundó la persona consultada.

El cuerpo de la adolescente originaria de Xonacatlán, fue descubierto por policías municipales flotando sobre un angosto canal de aguas sucias, boca arriba y con sus manos semi cerradas a la altura de su cintura.

Al momento de encontrar a la joven mujer de tez morena, vestía pantalón de mezclilla color azul y un top color negro, mientras que, en ambas muñecas, tenía al menos tres pulseras de fantasía.

Investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trabajan en la búsqueda y captura de quien o quienes hayan participado en el homicidio.

Mientras que un grupo feminista nombrado en redes sociales “Mujeres entre las cebollas”, prevén una marcha pacífica para el próximo domingo en la cabecera municipal de Xonacatlán, siempre y cuando los familiares de Wendy Yoselin den su consentimiento.

Finalmente, la adolescente fue reportada como desaparecida el sábado 20 y fue el lunes cuando fueron hallados sus restos.