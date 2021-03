Hoy Estado de México – marzo 01, 2021

Esta mañana, unos minutos después de iniciada la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, un hombre logró burlar la seguridad militar y llegar hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras hablaba el procurador Federal del Consumidor; con pasos tímidos, pero firmes, el hombre se acercó al mandatario, se acomodó el cubrebocas e intercambió un par de palabras, mientras el mandatario lo mantenía a distancia sujetándolo del brazo izquierdo.

Leticia Ramírez, coordinadora de Participación Ciudadana, se acercó al presidente y el “desconocido” que seguía hablando con el mandatario.

Momentos más tarde, Ramírez lo condujo fuera del templete de la conferencia presidencial.

La coordinadora de Participación Ciudadana declaró a los medios de comunicación que el hombre que esta mañana irrumpió en la conferencia del presidente se identificó como José Luis de 31 años, originario de Durango.

Reveló que el hombre pidió al Jefe del Ejecutivo que se esclarezca su caso, luego de que estuvo en la cárcel un par de años de manera injusta.

“Tiene una gran desesperación porque me dice que le plantaron droga y lo metieron a la cárcel por dos años, estuvo ahí y no tuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie, y al salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante”, indicó Leticia Ramírez.