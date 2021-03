Arturo Callejo-marzo 3, 2021

El próximo viernes entra en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de México para beneficiar a todo sujeto que esté procesado o sentenciado por algún delito patrimonial principalmente en el que no haya utilizado la fuerza o violencia hacia su víctima o que también haya cometido el delito de narcomenudeo en escala menor.

Este beneficio surtirá efecto siempre y cuando el victimario no sea reincidente y haya pagado la reparación del daño a la víctima, sostuvo el Magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar.

“Nos organizamos en un esquema digitalizado para que se dé curso rápido a todas las solicitudes de amnistía, va dirigido a las personas que han cometido delitos menores, sobre todo de tipo patrimonial o narcomenudeo de poco impacto donde no haya lesionados ni violencia a las víctimas, siempre y cuando se pague la reparación del daño para que las víctimas no resientan ninguna afectación, cuando haya reincidencia no, es una causa que excluye la posibilidad de amnistía”, sostuvo.