Manuel López– marzo 11, 2021

Amigos y familiares de la doctora Violeta Ramírez Portillo, reportada como desaparecida desde el pasado 8 de marzo y que participaría en la Jornada de Vacunación contra COVID-19 en la zona Volcanes, confirmaron su localización sin vida.

De acuerdo con amigos de Violeta, la doctora sufrió un accidente sobre el Circuito Exterior Mexiquense la mañana del pasado 9 de marzo al ser arrollada por un tráiler cuando viajaba en su camioneta con dirección al municipio de Tepetlixpa.

“Lamentablemente la localizamos sin vida. Sufrió un accidente cuando iba de camino a la jornada de vacunación porque fue embestida por un tráiler”, confirmaron amigos cercanos de Violeta.

Desde su extravió, familiares y personal médico de la región habían emprendido una campaña a través de redes sociales para dar con su paradero, tras perder comunicación con la joven cuando se encontraba a la altura del municipio de Ixtapaluca.

“Hola familia y amigos, conocido y de ms me gustaría que me ayudarán a compartir esta publicación ella es una compañera del hospital axapusco desde ayer no aparece ella iba rumbo a este destino si alguien sabe de ella por favor de avisar ella se llama doctor Violeta Ramirez Portillo”, escribieron amigos.