Arturo Callejo-marzo 18, 2021

Alrededor de 60 colonos de Ecatepec, se plantaron afuera de Palacio de Gobierno para exigir que el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), que pertenece al gobierno estatal, les entregue 450 mil pesos a 25 personas, es decir, 18 mil a cada una para que acabe de introducir su electricidad y poner puertas y ventanas de sus viviendas para que éstas sean habitables.

Los inconformes indicaron que el IMEVIS les dijo que ese programa de beneficio, del que incluso hay firmas de las partes involucradas, ya no existe, por lo que al no estar sus casas en condiciones de albergarlos, algunos están rentando y otros viven con sus parientes.

Berenice Nájera, adherida al grupo Ehécatl de Ecatepec, refirió que hace 20 años, quienes integran esta organización, compró un terreno en el que caben 120 casas, y hace tres años lograron construir 30, mientras que el año pasado las 25 a las que les hacen falta sus puertas, ventanas e instalación eléctrica, por lo que el IMEVIS se comprometió a otorgarles 18 mil pesos a cada uno de los propietarios, sin embargo, el programa desapareció.

“Los compañeros pagan renta, están de arrimados con familiares y no tienen vivienda propia, el terreno lo pusimos y hay espacio para 60 casas más. De hecho el programa que ellos han manejado para que ellos (sus vecinos), es un tipo auto construcción, les dieron el recurso para que ellos contraten albañil, compren materiales y las construyan, pero en el proceso nos damos cuenta que la mano de obra no está tan barata como la ponen, los materiales no están tan económicos, en ese proceso los compañeros tuvieron que meterle más dinero de lo que les dieron”, indicó la quejosa.