Hoy Estado de México – marzo 27, 2021

El cantante Miguel Bosé se molestó mucho cuando la periodista Flor Rubio, en el programa “Con Permiso” hizo mención sobre su madre, lo cual provocó que el artista la insultara y le hablara fuerte, lo cual provocó las lágrimas de la conductora.

Flor fue de las primeras en entrevistar a los coaches de un programa de talentos, y todo estuvo bien hasta que la periodista cuestionó ¿A quién dedicaban su trabajo?, mientras que los demás indicaron sus dedicatorias, Rubio preguntó a Bosé por qué su dedicatoria no era par su mamá, lo cual lo hizo enfurecer, así lo dio a conocer la conductora Martha Figueroa.

Tras el gran enojo que le causó Flor a Miguel, él dijo que no quería volver a ver a la periodista, e incluso se negó a dar más entrevistas en ese momento.

“Flor se puso a llorar; no sabes el ambiente todo tenso y pensó que llorando Bosé se iba a calmar. Miguel se enojó más y le dijo: ‘qué pensabas hacer con ese zarpazo, qué bajo has caído, so pen… Así le dijo. En mi vida quiero volver a ver a Flor R (como la llamó)”, aseguró Martha.