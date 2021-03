Hoy Estado de México – marzo 15, 2021

A través de un comunicado la Oficina de Ortodoxia del Vaticano informó que no se pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, ya que Dios “no puede bendecir el pecado”.

Esto luego de la petición de la comunidad gay de bendecir las uniones homosexuales.

En el documento, la también llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, fijó la postura de la iglesia Católica, aprobada por el Papa Francisco, anunciando que la petición es denegada y la respuesta negativa.

La misiva firmada por el Papa Francisco señala que defienden el estado de las parejas homosexuales, pero no sus uniones y que los matrimonios entre homosexuales no están destinados a ser parte del plan de Dios y por eso no pueden ser bendecidos por la iglesia.