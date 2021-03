Osvaldo Müller – marzo 4,2021

En libertad quedaron los siete dulceros que fueron detenidos el pasado martes 2 de marzo cuando se manifestaban en el crucero de la avenida 22 de diciembre y el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en el municipio de Tecámac.

Estos hombres fueron señalados por la policía municipal como quiénes los habían recibido a balazos y golpes.

Las investigaciones por parte de la fiscalía determinaron que Alexis, Rodolfo, Jair, Antonio, Ulises, Jonathan y Miguel, no agredieron a los elementos policiacos y tampoco accionaron ninguna arma de fuego “estábamos ahí manifestándonos de manera pacífica y fue ahí donde me detuvieron. Nos hicieron pruebas en las manos a todos mis compañeros y a mí, y determinaron que no fuimos los que agredimos”, mencionó el dulcero Jair Ortiz.