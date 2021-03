Hoy Estado de México – marzo 25, 2021

El fallecimiento de Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar, y es que medios de Argentina difundieron unos audios en los que el médico del ex jugador, Leopoldo Luque, le advertía al goleador que no podía mezclar su medicamento para dormir con bebidas alcohólicas, o de hacerlo, podría morir.

“Entiendo, pero hay que tratar de administrárselo y de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca y más si está todo el día ahí. En serio, se puede morir. Puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás. Yo le dije ‘Diego, te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio porque tomas pastillas para dormir y tomas alcohol’. Y me dijo: ‘Tordo, te la voy a hacer corta. Toda mi vida me sacrifiqué, déjame tranquilo”.

En dicho audio que difundió Telefe Noticias se escucha la voz del médico que le dice al sobrino de Maradona, Jony Espósito que su tío corría el riesgo de sufrir un paro cardiorrrespiratorio.

“Él (Maradona) sabe que hay un cuartito lleno de alcohol. No es boludo. O son las pastillas o es el alcohol, pero no se puede así”, indica Jony.

Diego falleció de 60 años el 25 de noviembre de 2020 tras ser víctima de un paro cardiorrespiratorio en su residencia situada en la localidad de Tigre.

Recientemente se han dado a conocer audios que revelan probable mala praxis de parte de los médicos que estaban a cargo de Maradona.