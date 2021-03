Hoy Estado de México – marzo 09, 2021

De un total de 33 mil 480 dosis de vacuna de la empresa Sinovac contra Covid-19 que recibió Nuevo León para la zona norte de la entidad, se devolvieron 4 mil 680 dosis al gobierno federal, debido a que se encontraban en mal estado, de acuerdo con el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Deben mantenerse a entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, indicó en conferencia de prensa.

Esto ya fue reportado a la Secretaría de Salud federal y a quien coordina el plan de vacunación en Nuevo León.

“Venían en mal estado porque no cumplieron con la conservación y el almacenamiento adecuado. No vamos a aceptar que se apliquen vacunas que no cumplen con las medidas adecuadas”.

De la misma manera, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán reportaron inconvenientes con e biológico, por manejo inadecuado, ya que las condiciones de almacenamiento deben ser estrictas, según el funcionario.

“Sí se está presentando en otros estados del país, que hay vacunas echadas a perder, para que quede claro”.