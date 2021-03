Manuel López – marzo 25, 2021

A una hora de que concluya la vacunación contra COVID-19 de personas mayores en Nezahualcóyotl, la sede habilitada en la explanada del Palacio Municipal se encuentra prácticamente vacía.

De las dos carpas con decenas de sillas que fueron instaladas en ese punto y que operaron desde el pasado viernes, este día solo funcionó una por la baja demanda de adultos.

Además, de los siete módulos donde se preparaban las dosis de la empresa china Sinovac, solo tres estaban funcionando para las 13:00 horas de este jueves.

El señor Esteban fue uno de los últimos habitantes de este municipio en recibir la vacuna. Originario de la colonia Estado de México, decidió llegar este jueves para evitar filas y concentraciones.

«Es mejor al final. Dicen los últimos serán los primeros y aquí estamos. Sin gente y todo muy rápido. No me formé, me pasé directo y ya casi me voy», comentó.