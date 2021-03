Arturo Callejo-marzo 26, 2021

Sin contratiempos, en el municipio de Metepec se desarrolló la primera de tres jornadas de vacunación contra COVID-19, en adultos mayores a los 60 años de edad, mientras que el universo a vacunar hasta el próximo domingo es de 33 mil adultos mayores.

La demanda de abuelitos y abuelitas fue la esperada en las tres sedes asignadas para la vacunación, prueba de ello, es que desde la entrada al Tecnológico Nacional de México, se le otorgaba a las personas que se iban a vacunar y a sus acompañantes, gel anti bacterial y se les rociaba en el cuerpo sanitizante, para luego darles un pequeño refrigerio y guiar a las personas que llegaban en silla de ruedas hacia un par de carpas en donde se les revisaban sus documentos y posterior a ello se les ponía su primera dosis de la vacuna Pfizer.

Mientras que, en el gimnasio del plantel educativo, se sentaba a las personas que llegaban a pie para hacer el mismo procedimiento de sus documentos y esperar no más de 20 minutos para ser vacunados.

Mientras que en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), también prevaleció el orden vial por la labor de los policías de tránsito municipales asignados quienes daban acceso rápido a las personas que llegaban en automóvil particular y a quienes por su condición física no podían hacerlo, voluntarios del ayuntamiento de Metepec, acercaban una silla de ruedas a fin de que el adulto mayor no se quedara mucho tiempo en espera de su dosis del biológico.

Entorno a la otra sede, que es la Universidad del Valle de México, también prevaleció el orden y la comodidad para los abuelitos y abuelitas metepequenses, mientras que, en las tres sedes que estarán funcionando hasta el domingo en un horario de 9:00 a las 17:00 horas, estuvieron al pendiente elementos de la Guardia Nacional y de la policía del municipio artesanal.









En recientes horas, al Estado de México llegaron más de un millón de vacunas contra la pandemia, en tanto, el universo a vacunar de adultos mayores en toda la entidad mexiquense asciende a un millón 900 mil.

En semanas próximas continuará la vacunación en su segunda dosis para las personas de más de 60 años de edad.