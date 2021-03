Arturo Callejo-marzo 25, 2021

Integrantes de las organizaciones, Mujeres Trans Estado de México y sus Alrededores y Mujeres Trans Famosas Toluca, apoyadas por personas transexuales de la Ciudad de México y quienes mantuvieron por casi una semana su plantón sobre la puerta de salida de la Cámara de diputados del Estado de México, para pedir a los 75 diputados aprueben la Ley de Identidad de Género, se retiraron con sus casas de campaña ante el compromiso del presidente de la Junta de Coordinación Política en la 60 legislatura, Maurilio Hernández González, de que el próximo 20 de julio en sesión deliberante se presentará el dictamen que reforme el Código Civil del Estado de México.

La líder del colectivo, Tanya Vázquez, sostuvo que, al reunirse con el también coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, el legislador le comentó que se detectaron algunas inconsistencias en el proyecto presentado que ha estado detenido en comisiones desde diciembre pasado.

“¿Pero cuáles incongruencias?, si esa iniciativa fue retro alimentada por varias asociaciones civiles organizadas que hemos estado trabajando, no de ahorita, no fue la diputada Liliana Gollas Trejo (Morena), no fue el PRD, con el licenciado Omar (Omar Ortega Álvarez, diputado local del PRD), fue un trabajo de las asociaciones y mis respetos para las diputadas y diputados, pero ese es su trabajo, legislar con igualdad, con inclusión, con equidad, es un trabajo de la sociedad civil, por supuesto que sí, ¡no vengan que yo soy incluyente, no, ese es su trabajo!”, reclamó.

Reclamo a la Secretaría de Salud estatal.

Tanya Vázquez, del colectivo Tras Famosas Toluca, indicó que buscará hacer contacto con el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O´shea Cuevas, para que la comunidad transexual en el Estado de México sea vacunada contra COVID-19, “las mujeres travestis, transexuales y transgénero somos las más discriminadas, estaremos buscando al Secretario de Salud para que las personas trans podamos recibir este derecho, que es el derecho a la salud, más no un privilegio”.

Actualmente, dijeron las personas trans, en 16 entidades de la República Mexicana está aprobada la Ley de Identidad de Género, mientras que, en el Estado de México, desde hace 17 años no se ha podido legislar en su totalidad.