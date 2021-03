Arturo Callejo-marzo 25, 2021

Para prevenir contagios por COVID-19, y un nuevo rebrote de la enfermedad, durante los días viernes y sábado de Semana Santa, es decir 2 y 3 de abril, permanecerá cerrado a la feligresía el Santuario del Señor de de Chalma, ubicado en el municipio de Ocuilan, así como las zonas arqueológicas de Teotihuacán; de San Miguel Ixtapan, en Tejupilco; de Teotenango, en Tenango del Valle; Huamango, en Acambay; Tlalpizahuac, en Ixtapaluca y la de Malinalco.

“Porque sí hay la amenaza de que si esto vuelve a salirse de las manos se vuelve a cerrar todo y creo que muchos de los hoteles y restaurantes ya de un tercer cierre ya no podrían salir. Para lugares que sabemos que no vamos a poder tener el control de la gente, como Chalma, como los santuarios religiosos, esos se van a cerrar, sí, definitivamente, porque ya vimos que le dices a la gente y tendríamos que armar ahí toda una estrategia con la Guardia Nacional y la policía del estado, que nos ayuden, pero si la gente se aglomera cuesta mucho trabajo, entonces, la idea y el acuerdo es que viernes y sábado estén cerrados”, enfatizó Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México.

En cuanto a los prestadores de servicios se refiere, como son los hoteleros y restauranteros principalmente, la funcionaria señaló que están conscientes de que para los días viernes y sábado de la semana que viene estarán cerrados centros religiosos y zonas arqueológicas.

“Están muy conscientes que si no nos ayudan y vuelve a haber un rebrote que obligue a cerrar, no van a tener la capacidad lamentablemente de recuperarse, entonces, son los más conscientes. Cuando estuvieron cerrados restaurantes, hoteles, centros comerciales, museos, cinetecas y los conciertos, la pandemia creció exponencialmente, entonces, no es de nosotros, sino son las familias que no han entendido que esto es serio”, apuntó González Salas.