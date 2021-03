Hoy Estado de México – marzo 02, 2021

A fin de reducir el riesgo de contagios por coronavirus, la Liga MX se ha hecho el propósito de adquirir el biológico anticovid para que se aplique a futbolistas y sus familiares.

Amaury Vergara, quien preside el Club Guadalajara, indicó que la Liga MX quiere negociar con el Gobierno de México y COFEPRIS para conseguir al menos 5 mil inoculaciones anticovid para que todas las categorías del balompié en México cuenten con ella.

“Ha habido discusiones respecto a la posibilidad de cómo podríamos nosotros, desde la liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de 5 mil vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a sus familiares. No tendría caso vacunarlos si uno de sus allegados está contagiado”, dijo para MARCA Claro.