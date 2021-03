Hoy Estado de México- marzo 10, 2021

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con lo cual se legaliza el uso lúdico de la mariguana, con esto se despenaliza la posesión de hasta 28 gramos para consumo personal y se permite el cultivo de máximo seis plantas en el domicilio, en este caso sólo es para autoconsumo.

Con esta regulación la ley reconoce el derecho de las personas mayores de 18 años a consumir marihuana con uso lúdico, pero sin afectar a terceros, en especial a menores de edad.

También incluye la posibilidad de formar asociaciones para cultivar y poseer hasta cuatro plantas de marihuana por socio, sin que pase de 50 personas, para consumo con fines lúdicos.

Entre las prohibiciones contempla que los menores de 18 años no pueden consumir cannabis ni sus derivados; no está permitido su consumo en zonas de trabajo o escuelas públicas o privadas; e impide la venta por medio de máquinas de autoservicio, correo, teléfono, internet o cualquier otro medio de venta no personalizado.

Además del uso lúdico, el dictamen que se aprobó este día elimina la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis, por lo que será el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) el encargado de regular la producción y consumo.

De esta forma, el CONADIC tendrá la facultad de autorizar o rechazar licencias de producción, distribución, comercialización y venta; así como también limitar o prohibir la adquisición, posesión y consumo de cannabis psicoactivo a personas mayores de 18 años y menores de 25 años como medida de protección a su salud.

Los votos de los legisladores en San Lázaro fueron 316 a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Debido a las reservas al dictamen que presentaron algunos grupos parlamentarios, continuará la discusión del dictamen en lo particular durante las próximas horas.

Después de los cambios aprobados por los diputados, la Ley para la Regulación del Cannabis será envida nuevamente al Senado de la República para una nueva discusión.