Hoy Estado de México –marzo 30, 2021

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, fue amenazado de muerte.

El Costeño contó hasta la puerta de su casa llegó un hombre a deja un “paquete”, pero a la hora de preguntarle de parte de quién iba la mensajería, este se negó a decirle.

Dentro del sobre había una nota en la que le recomendaron que se cuidara, pues no sabía “por dónde le iba a llegar”.

“Sí, en el sobre venía mi nombre, mi dirección completa y una hoja que dice: ‘Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que yo soy más; cuídate, porque no te imaginas ni por dónde te va a llegar’. No sé de dónde pueda venir, pero es algo muy pe… no es forma de hacer las cosas”, dijo el Costeño a la revista TV Notas.