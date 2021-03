Hoy Estado de México – marzo 25, 2021

La actriz Laura Pons acusó al locutor Arturo Macías de haber abusado sexualmente de ella cuando aún era menor de edad.

Fue en el programa Ventaneando donde la actriz realizó los señalamientos en contra de quien es la voz oficial del programa de revista matutino de Televisa.

Por estas acusaciones el programa decidió suspender a Arturo Macías (voz en off) del programa.

Pons narró que Macías la habría violado cuando ella tenía 17 años, un día que la invitó a salir para comer y luego ir al cine, inclusive dijo que Macías le pidió permiso a sus padres; sin embargo, a la hora de estar juntos el locutor habría cambiado los planes y la llevó a un motel.

«Como dicen por ahí, nada es gratis en esta vida, me dijo ‘vamos a comer y al cine como amigos a pasar un rato’. Yo dije ‘está bien’. Mis papás, me pregunto yo, cómo me dejaron ir con él. Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo: ‘Mejor vamos a otro lado a pasarla bien'».

Reveló que al llegar al motel ella se sentía asustada y le comentó que se quería ir.

“Se quitó la ropa, en un momento me desvistió por completo… Era la primera vez que yo veía a un hombre desnudo. Él se metió a un jacuzzi, me metí con él porque me insistió. Estando ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad. Para mí, sí era quedarme en shock, era una pesadilla”.

«Nos salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar y a tocar. Sacó un condón y me dijo: ‘Quítate todo’. Yo no me quité nada, pero se puso el condón, prendió la televisión y me puso pornografía. Me hizo sexo oral, pero no me penetró. Sentía vergüenza, terror, me sentía apantallada porque era Arturo Macías y a mí ni quien me pele», contó la actriz.