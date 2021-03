Hoy Estado de México – marzo 04, 2021

El famoso actor originario de la India, Madhur Mittal, que formó parte del reparto de la triunfante cinta que logró el Óscar, Slumdog Millionaire, fue fichado luego de que se dieran algunas acusaciones de violencia sexual hacia su entonces pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de febrero cuando se presentó una denuncia en contra del actor, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación por presuntas agresiones sexuales y por golpear a su exnovia el 13 de febrero en su vivienda ubicada en Mumbai.

Según una fuente; “Los dos tenían amigos en común, después de lo cual él la agregó en las redes sociales. Se acercaron y él la invitó a salir. Estuvieron viéndose durante dos meses. Se separaron y Madhur no pudo lidiar con la ruptura”.

Después de estas acusaciones, Mittal aseguró en un comunicado que todo es falso:

“Llegar a aprender sobre cosas que no son ciertas es extremadamente perturbador. Ha habido mensajes de WhatsApp llenos de historias que están asesinando mi carrera. Estos se están reenviando durante semanas en los grupos de directores de casting negándome trabajo. Soy el único miembro de mi familia que gana dinero desde la edad de siete años y todos estos informes en los medios me afectan a mí, a mi familia y a mi carrera en más formas de las que puedes imaginar. Insto a todos a no sacar conclusiones precipitadas sobre mí a través de estos informes unilaterales en los medios. Tengo fe en la ley y pronto saldrá a la luz la verdad”.