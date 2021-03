Hoy Estado de México – marzo 12, 2021

En años recientes, Mariana “La Barbie” Juárez se ha coronado como una de las más famosas pugilistas mexicanas y en el mundo entero, pues de acuerdo con ella misma, su trabajo ha sido el doble incluso que el de Saúl “Canelo” Álvarez, sin embargo, asegura que su ingreso económico no llega ni a la comparación por ser mujer.

“La Barbie” comentó en entrevista para Publimetro, que su carrera ha sobresalido por encima de la del Canelo, ya que sus rivales han sido de gran peso, y aunque su colega no es culpable de ello, dice que siente coraje porque gana más dinero que ella.

“He hecho lo doble del Canelo y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas. A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”.