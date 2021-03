Hoy Estado de México – marzo 23, 2021

La estrella Ken Jeong realizó un donativo de US$50 mil para familiares de las personas originarias de Corea que perdieron la vida en Atlanta a inicios de este mes de marzo, tras los tiroteos en diversos salones de masajes en Atlanta y uno en los suburbios, quitándoles la vida a ocho personas. Hasta el momento, es un sujeto blanco de 21 años de edad, quien presenta cargos por ocho homicidios y uno por agresión agravada.

Luego de este asesinato, páginas de GoFundMe como fueron creadas páginas en apoyo a las víctimas. Por su parte, el juez Jeong de The Masked Singer, hizo una aportación de US$ 10,000 para los familiares de Soon Chung Park, Hyun Jung Grant, Suncha Kim, Xiaojie Tan y Yong Yue.

También Delaina Ashley Yaun, Paul Andre Michels y Daoyou Feng fallecieron a causa de los tiroteos.

Jeong, publicó vía Twitter acerca de las campañas para recaudar fondos, y publicó un video donde exige se termine el racismo anti-asiático, acompañado de otras estrellas asiático-estadounidenses, como Lou Diamond Phillips.

“Detengan la pandemia de odio”, indicó en la grabación.