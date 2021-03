Hoy Estado de México – marzo 16, 2021

El día de mañana comenzará la campaña de vacunación anticovid para personas de la tercera edad en Coacalco de Berriozábal, que integra la Campaña Conjunta de Vacunación del Gobierno federal y del Edomex, de la mano con el gobierno local.

A partir de este miércoles y hasta el próximo 24 de marzo, de 09:00 a 17:00 horas, los abuelitos de Coacalco serán recibidos para aplicarles el fármaco en sus dos módulos; uno en la Unidad de Medicina Familiar UMAA 198 IMSS Coacalco, ubicado en la calle Miguel Flores s/n, en la colonia San Rafael Coacalco, CP 55717, y otro en la Plaza Municipal que se localiza en la calle Severiano Reyes s/n, en la colonia Centro, CP 55700.

Únicamente adultos mayores de 60 años de edad podrán recibir la vacuna, que es segura, gratuita y está garantizada, presentando su previo registro del portal https://mivacuna.salud.gob.mx/ acompañado de una identificación oficial; si por algún motivo no se cuenta con el registro, se podrán presentar únicamente con credencial para votar o del INAPAM, además de una copia impresa de la CURP; en caso de que en la identificación oficial no aparezca la dirección, se tendrá que mostrar una constancia domiciliaria reciente, además de la CURP impresa.

Las autoridades exhortan a no pasar la noche en los módulos y escalonar su visita evitando así multitudes que arriesguen a la salud.

Asimismo, invitan a continuar respetando las medidas preventivas como la sana distancia, uso del cubrebocas, careta o googles, no acudir sin desayunar correctamente, administrar sus medicamentos en caso de estar prescritos por algún padecimiento, llevar agua, y no compartir datos no oficiales en redes sociales, ya que las autoridades publican información concisa acerca de las jornadas de vacunación y los municipios donde se efectuarán.