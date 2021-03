Manuel López y Jesús Hernández – marzo 16, 2021

Tortilleros del Estado de México incrementaron en al menos dos pesos el kilogramo de este alimento, debido al alza en el precio de los insumos que se requieren para la elaboración de este producto.

El aumento se registra en municipios de la región como Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Chimalhuacán, con mayor densidad poblacional del Estado de México.

En estos locales, los comerciantes explicaron que los proveedores de maíz del Bajío subieron el precio de la tonelada hasta en mil 500 pesos, respecto al año pasado.

Por ello, tuvieron que elevar el precio por kilogramo para la venta del alimento de la canasta básica hasta en 18 pesos; cifra que el año pasado se vendía en un máximo de 16 pesos, a pesar de la pandemia.

De acuerdo con asociaciones de tortilleros, el incremento en el precio del dólar y el retraso en la temporada de lluvias han sido los principales factores para el aumento.

Otro factor, según los comerciantes, es que en años recientes, ha disminuido el consumo de la tortilla hasta en un 30 por ciento en los hogares de la zona por la falta de empleos.

Se espera que la nueva cosecha de maíz prevista para mediados de este año estabilice el precio de los insumos y permita sostener el precio en lo que resta del 2021.

En el Valle de Toluca, también se registró un aumento en el kilogramo de tortilla, pues, desde la semana pasada, los negocios dedicados a la venta de este alimento comenzaron a notificar a sus clientes que, a partir de este 16 de marzo, el precio pasaría de 14 a 15 pesos, lo que afectará el bolsillo de las familias.

De acuerdo con los consumidores de este alimento básico, a pesar de los incrementos que se han dado en los precios por kilogramo, continuarán comprándolo, toda vez que es esencial para reforzar la alimentación de las familias.

«Sin tortilla no se llenan, entonces, tenemos que seguir comprándola. No es algo que se pueda sustituir porque el pan también ha subido mucho, pero procuramos que si antes te echabas siete tortillas, ahora te comes tres o cuatro, además de que ayuda a no subir tanto de peso», resaltó Gloria Prado, vecina de Toluca.