A un lado Paty Navidad, María Conchita Alonso quiere sus 5 minutos de fama al asegurar que no cree en la efectividad de la vacuna contra la COVID-19.

A pesar de que en diciembre pasado enfermó de coronavirus, la cantante de “Una noche de copas”, dijo que no se aplicará ninguna vacuna contra esta enfermedad, al tiempo que aseguró que no usa ningún tipo de protección, como cubrebocas o careta, debido a que ya no le tiene miedo a la enfermedad.

“No soy un conejillo de indias porque eso es lo que ellos están haciendo. Somos el conejillo de indias”, dijo la artista.

María Conchita aseguró que los gobiernos están sembrando miedo entre la población mundial para controlarla; y aseguró que es imposible que en menos de un año tengan una vacuna contra la COVID-19.

En noviembre pasado Paty Navidad generó un alboroto al asegurar que la vacuna contra el COVID-19 es para “mantenernos controlados y vigilados”, además de señalar que esta inyección provocará en las personas un deterioro físico y convertirá a la sociedad en zombie.

Estas declaraciones de la actriz le costaron la suspensión de su cuenta de Twitter de manera definitiva.