Hoy Estado de México – marzo 06, 2021

Tras una gran respuesta de las personas de la tercera edad de Ecatepec, se colocaron 157 mil 615 vacunas contra el Covid-19, esto es, el 87% del total de habitantes con más de 60 años de edad del municipio.

En los 10 módulos que fueron instalados en Ecatepec, la afluencia de abuelitos redujo en relación con días pasados y el día de ayer seis mil 83 personas recibieron la inoculación, cifra más baja desde el 22 de febrero pasado, al comenzar la jornada de vacunación en la localidad.

El gobierno federal otorgó 200 mil dosis a Ecatepec para que sus casi 180 mil adultos mayores de 60 años de edad sean vacunados.

Son 10 sedes y en cada una fue implementada una logística con voluntarios del ayuntamiento, que apoyan registrando a las personas.

El trato es cordial, por lo que los abuelitos, como Amada Romero, de 87 años, de la colonia Texalpa, que se vacunó en el Parque Bicentenario, en la colonia Hank González, comentó:

«‘Re’ bien, bendito sea Dios, ¿pa’ qué dice uno que no? Dios se los ha de pagar, lo que hacen por uno… Me fueron a traer en la sillita y me trajeron hasta acá, donde me vacunaron».