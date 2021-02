Hoy Estado de México – febrero 19, 2021

El famoso actor Eugenio Derbez quiere acrecentar la familia, por lo que recibió más de 400 mil solicitudes de usuarios de TikTok para ser los afortunados adoptados y próximos hijos suyos.

Por medio de su cuenta de Twitter el mexicano dio a conocer que hasta ahora cuenta con 417 mil solicitudes de adopción, sin embargo, no será hasta el mes próximo que anuncie quiénes serán sus nuevos hijos.

“Sé que estás en TikTok nuevo hij@ y te voy a encontrar. #HijosAdopTikToks En este momento ya tengo 417,000 solicitudes de adopción. Bases: https://vm.tiktok.com/ZMeNPLWmB/”, publicó el comediante.

Tres días atrás, la estrella anunció a través de un video de TikTok que tiene la intención de adoptar para así contribuir con su granito de arena.

Posteriormente, Derbez dio a conocer las bases para realizar la selección de sus próximos cinco hijos adoptivos basándose en cinco puntos.

“Punto número uno, como nunca he tenido una familia normal, esta adopción tampoco será normal. Dicho lo anterior, punto número dos, yo Eugenio Derbez en pleno uso de mis facultades mentales, adoptaré a cinco tiktoker con quienes formaré una familia digital”, indicó.

“Tres, para seleccionarlos no me voy a fijar en su género, raza, religión, ni en su cantidad de followers. Lo único que voy a considerar es su talento. Cuatro, la convivencia con los tiktokers adoptados consistirá exclusivamente en hacer videos juntos. Cinco, como todavía no sé a quienes adoptaré, les pido que en este video mencionen a sus cinco tiktoker favoritos”, solicitó.