Hoy Estado de México – febrero 05, 2021

Este jueves se dio a conocer un video en redes sociales donde se puede observar un taxi que aparentemente transitaba a exceso de velocidad por calles de la alcaldía de Cuajimalpa, que atropelló a un menor que conducía una bicicleta.

En el video podemos ver que el niño maneja a media calle, debido a que autos y pipas obstruyen el paso por la banqueta.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar: “Esperamos que el ALCALDE que según tiene en orden la alcaldía haga algo para evitar este tipo de accidentes y también con el desmadre que tienen los taxis piratas parecen plaga”, se lee en una cuenta de Twitter.

Además, en un segundo video al parecer grabado por un vecino del lugar donde tuvo lugar el accidente, se ve al niño llorando, por lo que no perdió la vida tras el impacto.

“Perdón al menos el niño está llorando, no logro su objetivo el taxista matarlo, que mañana ardan las calles. Porque a Cuajimalpa no llega la justicia, pero si van a llegar nuestros reclamos. Con bicis de fuego, con bloqueos porque no es solo lo que pasa en zona centro es todo”, escriben en la misma cuenta.