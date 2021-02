Hoy Estado de México – febrero 18, 2021

La ex miss universo, Lupita Jones, aseguró que varios partidos políticos la han invitado a lanzarse como candidata a gobernadora de Baja California, entre los que destaca la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD), sin embargo, indicó que una decisión así se debe reflexionar, pero, a pesar de no tener experiencia política, no es mañosa como quien ha tenido un cargo público.

“No soy de un partido político, y eso es bueno, porque yo sí me puedo sentar con todas y con todos a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú, mi interés es el mismo que el de toda la gente. No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quién ha tenido un cargo público, y eso también es bueno, porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, comentó en un video que publicó en redes sociales.

Explicó que en lo que si tiene experiencia es en el trabajo en equipo, en estar rodeada de las mejores personas para realizar su trabajo de la mejor manera, en buscar la excelencia, pues para que todo salga bien, se requiere ser dedicado, comprometido, trabajador, disciplinado y apasionado.

Finalmente, dijo que Baja California merece ser gobernado a la altura de sus habitantes, de su historia, de su cultura, de su industria, de sus mujeres y de sus hombres, por ello requiere un gobierno unido, que ayude a levantarse de la pandemia y que permita llevar a la entidad a una nueva época.