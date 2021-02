Hoy Estado de México – febrero 01, 2021

Por medio de las redes, se dio a conocer un video en el cual, Felipe de Jesús, docente de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón-UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encontraba dando clase virtual, cuando lanzó una expresión inapropiada sobre las mujeres, debido a ello fue suspendido.

“Si veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis, me fijo si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy terminando de criar”, comentó el profesor.