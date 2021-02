Hoy Estado de México – febrero 16, 2021

Trágica escena se vivió este lunes 15 de febrero a bordo de un autobús en Culiacán, Sinaloa, cuando una mujer fue apuñalada por su pareja sentimental en varias ocasiones.

Los hechos ocurrieron a las 07:36 horas, en una unidad que cubre la ruta Buenos Aires – Centro, momento en que viajaban a bordo 9 personas, el chofer y la pareja, que se encontraba en el asiento trasero y discutían.

La terrorífica escena fue grabada por la cámara de seguridad del autobús del transporte público de pasajeros.

En un momento el agresor, que fue identificado como José Francisco de 36 años sacó de su chamarra un «cuchillo cebollero» y atacó a su pareja de nombre María Candelaria “N”, de 33 años, quien comenzó a gritar “¡no no no, no manches!”, mientras que el sujeto empezó a acuchillarla, por lo que los pasajeros aterrorizados bajaron de inmediato de la unidad.

Los gritos y llanto de la mujer no calmaron la ira del sujeto que seguía hiriéndola con el arma blanca.

#ImágenesFuertes ⚠ || A plena luz del día, José Francisco apuñaló a su esposa cuando viajaban a bordo de un autobús.



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/SAzWqAua4k — Hoy Estado de México (@HoyEstado) February 16, 2021

Tras cometer el ataque, José Francisco intentó huir, pero fue detenido por los pasajeros, quienes dieron aviso a las autoridades.

Al llegar la policía, el sujeto intentó cortarse las muñecas pero fue detenido y presentado ante el agente del ministerio público, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, la mujer fue atendida por paramédicos de servicios de urgencia y llevada a un hospital para ser atendida por las múltiples heridas que le causó su pareja sentimental, por lo que su estado de salud es reportado como delicado.