Alrededor de 50 estudiantes de Medicina de instituciones públicas y privadas del Valle de Toluca, como es la Universidad Autónoma del Estado de México, se manifestaron afuera del hospital Dr. Nicolás San Juan, en Toluca, para exigir al Gobierno de México y del Estado de México, sean vacunados para continuar con su internado que fue suspendido desde el 9 de enero de este año por no haber condiciones de sanidad para ellos, toda vez que el inmueble es hospital COVID.

Y si bien los jóvenes estudiantes de medicina no están en la primera línea de atención de pacientes contagiados por la pandemia, sí han venido desarrollando tareas con pacientes no COVID, sin embargo, tienen que pasar por las áreas donde se atiende a persona infectadas aunque; refirieron, las autoridades del hospital los asignaron más a tareas administrativas el año pasado, con lo cual tampoco están conformes, pues ellos van para ser doctores no burócratas.

“No hay vacunas para nosotros al ser médicos de resguardo, lo que llegamos con las autoridades es que seguimos esperando y presionando para recibir vacuna porque solo de esa manera podremos regresar al hospital” sostuvo la estudiante de pregrado, Denis Jiménez.

Estudiantes de medicina se manifiestan en el Hospital Nicolás San Juan en #Toluca, para exigir a las autoridades que les apliquen la #vacuna contra el virus #SARSCOV2, ya que hacen sus prácticas en este hospital que recibe a pacientes #COVID. pic.twitter.com/3PTOiOfzL0 — Hoy Estado de México (@HoyEstado) February 22, 2021

Manifestó que les urge estar vacunados contra la pandemia, pues su carrera de medicina está en riesgo, al menos en este semestre, principalmente para quienes ya están por iniciar su servicio social, lo cual tiene que ser práctico y en algún hospital del sector salud y no en sus casas.

“El servicio social es un médico en un centro de salud o clínicas pequeñas, si hoy dejamos que no aprendamos son deficiencias a futuro y cuando toque un paciente no se va a saber qué hacer porque ese es una realidad, ya hicimos el esfuerzo de aprender teoría en cuatro años y es tiempo de la práctica y un año de pandemia es difícil y no se decidan qué va a pasar con nosotros”, indicó la manifestante.







Finalizó que desde marzo pasado los estudiantes de medicina dejaron de ir a hospitales, “perdimos materias muy importantes como pediatría, traumatología, ginecología y medicina interna, que son el pilar de la medicina y todos los días se ven”, finalizó la joven estudiante.