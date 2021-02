Hoy Estado de México – febrero 11, 2021

¿Recuerdas el video que presentamos ayer, sobre una mujer de edad avanzada que fue violentada por su hijo?, pues resulta que el gobierno de la Ciudad de México elabora un plan de cuidados relacionados con todos los familiares de Lorenza, la mujer de 95 años que fue agredida en Tlalpan.

De acuerdo con Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), este caso es atendido judicialmente con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia local, y por la vía social, mediante las instancias de atención al adulto mayor.

“Lo importante es que el agresor no está cerca, no está en contacto con la persona mayor y se tomaron todas las medidas ya para que esté protegida. Existe una guardia permanente en el hogar de la persona y además están los equipos del instituto de envejecimiento y de la Secretaría de Mujeres, ya está planeándose, se llama un plan de cuidados que significa que toda la familia se involucra para tomar decisiones para fortalecer el cuidado y atención de esta persona mayor, para evitar cualquier tipo de omisiones”, indicó.

Aunque los familiares supieron que la mujer fue víctima de violencia por parte de su propio hijo, se negaron a interponer una denuncia en su contra y se estableció que Lorenza permaneciera en su casa.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que se dará seguimiento de forma permanente a este caso, ya que no únicamente es apartar a la persona de la vivienda, sino de trabajar con la familia.

“Parecería como que lo idóneo, es llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere pues, no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo sino seguir manteniendo su casa, se trabaja con la familia y se atiende permanentemente”, explicó.