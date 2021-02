Osvaldo Müller – febrero 4,2021

El Doctor Gonzalo Levy, académico del posgrado de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad que se vive por la pandemia por el COVID-19 y es por ello que decidió llevar los personajes de la pantalla grande a las aulas para captar la atención de sus alumnos.

Como todo un profesional el docente comienza con su transformación para poder ingresar a su clase. Primero viene la vestimenta y posteriormente la caracterización.

Ahora el doctor Levy ha desaparecido y su lugar ha sido tomado por el “joker” “si, es que Levy no sabe enseñar, no sabe hacer nada y me tiene trabajando a mí, pero él cobra su salario, que por cierto es bajo”, mencionó el hombre caracterizado.