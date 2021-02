Arturo Callejo-febrero 17, 2021

Con la frase, “Polvo eres y en polvo te convertirás”, en las iglesias y parroquias de la ciudad de Toluca se desarrolló sin contratiempos la imposición de ceniza entre centenares de creyentes católicos, quienes dieron comienzo a la celebración de la Cuaresma que tendrá como marco principal la Semana Santa en el mes de abril próximo.

En el caso de la Catedral de Toluca, este acto se caracterizó por las medidas sanitarias desde la entrada al templo capitalino, como es la toma de temperatura y puesta de gel anti bacterial en las manos para prevenir contagios de COVID-19, para luego, ingresar por el pasillo central y recibir la ceniza sobre la cabeza por parte de un par de religiosas.

Es de señalar que respetando las disposiciones, el recinto no se vio abarrotado de gente como en el año 2019, cuando no había pandemia, pues en una banca sí se podían sentar los creyentes y en otra no, por lo que hubo suficiente espacio para que las personas pudieran orar también ante el Santísimo que se mantuvo expuesto en su capilla.

Respetando las medidas sanitarias recomendadas por la #pandemia de #COVID19, los feligreses acuden a los templos del #ValleDeToluca a tomar #Ceniza en el inicio de la #Cuaresma2021.



Más información en https://t.co/T1f9sNePDC pic.twitter.com/SDydaeW6DI — Hoy Estado de México (@HoyEstado) February 17, 2021

Sucedió algo similar en iglesias del centro de Toluca, como El Carmen, la Santa Veracruz, la de Nuestra Señora de Guadalupe y la Merced, por citar algunas.

Al oficiar su misa, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, indicó que en “este tiempo de Cuaresma queremos adentrarnos, dejarnos llevar por el espíritu como fue llevado Jesús, por el espíritu en el desierto y en ese caminar, este tiempo de Cuaresma nos invita a vivir, a prepararnos, a vivir esta conversión para poder morir con Cristo y resucitar con él”.







En tanto, se mantuvo en el primer cuadro capitalino un dispositivo por parte de Protección Civil local, que desplazó elementos y una ambulancia por si se requería.