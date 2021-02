Hoy Estado de México – febrero 27, 2021

Un padre de familia denunció el caso de discriminación hacia su hijo por parte de autoridades escolares que le impidieron estar en su ceremonia de graduación por su corte de cabello en Chile.

A través de redes sociales, se compartió el video que grabó el padre del joven, causando indignación y molestia a los cibernautas, ya que se puede escuchar la queja del hombre porque a su hijo le impiden estar presente en su ceremonia de graduación, supuestamente por no contar con una imagen adecuada, lo cual se considera como un acto de discriminación.

«Estoy aquí en el colegio (católico) Salesianos. A mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El profesor Mario Torres no lo deja hacer la licenciatura por el corte de pelo de mi hijo […] Para mí es discriminación del colegio», «Él es quien discrimina a mi hijo por el corte de pelo, para que sepan quién es», dijo Jaime, padre del chico.

«Fue algo que no me esperaba. Fui ordenado y quedé enojado porque no entendí por qué no me dejaron entrar si tampoco era algo malo, ya que en la licenciatura íbamos a estar solo los alumnos, no iban a estar los apoderados», dijo el graduado.