Manuel López – febrero 26, 2021

En Ixtapaluca, la furia de un joven en contra de sus propios padres quedó registrada en un video que fue difundido esta tarde en redes sociales, y que ha causado indignación entre los usuarios.

En la grabación se observa cómo el agresor, de unos 25 años, lanza un garrafón lleno de agua contra dos adultos mayores que se encuentran junto al zaguán de una vivienda.

Inmediatamente una mujer, con un bebé en brazos y presuntamente pareja sentimental del sujeto, trata de calmar los ánimos, pero éste continúa enfurecido.

Sin embargo, el joven decide tomar lo que aparentemente es una roca y la lanza en contra de ambos sexagenarios. Luego repite la acción a manera de burla.

“No, no, cálmate”, le pide la joven.

En un segundo momento, el adolescente, en aparente estado de drogadicción, le pide a su madre que le devuelva su dinero y lanza al suelo un teléfono celular.

De acuerdo con reportes de la policía local, los hechos se habrían registrado el pasado miércoles dentro de una vivienda en el municipio de Ixtapaluca.

Tras la difusión de la grabación, agentes de seguridad pública municipal brindaron protección a los adultos mayores tras la denuncia de varios familiares.

“Gracias porque me atendieron porque si no hubiera sido por ustedes ahorita ya me estuvieran velando o quemado con las cosas que ahorita están pasado. Tengo muchas ganas de vivir y seguir viendo a mi familia”, se escucha decir a la mujer.