Arturo Callejo-febrero 15, 2021

Decenas de personas de la tercera edad de la comunidad de San Diego Alcalá, en el municipio de Temoaya, ubicado al norte de la capital del Estado de México, acudieron al helipuerto de Protección Civil local para ponerse su primer dosis de la vacuna contra COVID-19, de Oxford-AztraZeneca.

En este primer día de vacunación se implementará la dosis en 400 comuneros hasta llegar a los ocho mil promedio, de acuerdo al censo realizado con anterioridad.

Esta comunidad otomí fue una de las tres, junto con San Pedro Arriba y San José El Grande, donde se implementó la dosis del biológico, lo que da más tranquilidad a la población, pues a decir del señor Francisco, en todo Temoaya han llegado a fallecer al menos 15 de sus vecinos en algunas semanas.

A inicios de semana, la federación mandó al Estado de México, 102 mil 760 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, las cuales se distribuyeron en comunidades de 24 de los 125 municipios.

Inicia en el #Edoméx la vacunación contra el #COVID19 en adultos mayores de 60 años. Algunos abuelitos llegaron a formarse a la 01:00 hrs. pic.twitter.com/IjNtiFjUaQ — Hoy Estado de México (@HoyEstado) February 15, 2021

Estos fueron: Amanalco de Becerra, Almoloya de Alquisiras, Atlautla, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Axapusco, Apaxco, Chapa de Mota, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, El Oro, Tamascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Ocuilan, Otzoloapan, Tlatlaya, Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Santo Tomás de los Plátanos. Todos meramente rurales.

“Me da hasta cierto punto tranquilidad, al saber de que pueda recibir la vacuna mi señor padre, ya que por la situación que estamos viviendo, no solo en el Estado de México, sino en todo el mundo, es importante que las personas adultas reciban esa vacuna para que tengan la seguridad de que puedan realizar sus actividades, mi papá tiene 64 años y llevaba una vida activa, sin embargo, por esta situación se debió de quedar en casa y con esta oportunidad, de recibir la vacuna, le da la seguridad de empezar a desempeñar alguna de sus actividades”, citó el joven Francisco Javier Díaz, hijo del sexagenario Alejandro Díaz Arzate.

Al platicar con el señor Francisco Martínez Martínez, de 63 años de edad, indicó que ya vacunado contra el nuevo coronavirus evitará seguramente estar en un hospital, “hemos estado tomando muchos medicamentos en hiervas, es el tepozán, gordolobo, romero, una yerba que le decimos el coronavirus, pero es una yerba que se da en el Centro Ceremonial Otomí y cilantrillo, hojas de bugambilia, después lleva tres cebollas grandes partidas para que todo el juego se vaya al agua y dos cabezas de ajo, machacados y molidos y a la hora de tomar bien caliente el agua y exprimirle dos limones en cada tasa que toma uno y dos cucharadas de miel de abeja pura y ya se toma, dos o tres veces a la semana, fue de prevención”, recomendó el temoayense, quien apunto que por medio de la televisión se enteró de la vacunación en su pueblo de San Diego Alcalá y no por los llamados “siervos de la nación”.

















Recordó que hace algunos meses su hija enfermo de la pandemia y gracias al remedio casero salió adelante de la enfermedad.

Solo por tres condiciones una persona no puede ser vacunada contra la pandemia de nuevo coronavirus, como el No haber presentado COVID en los últimos 15 días, no haber recibido la vacuna contra la influenza Ah1N1 en el último mes y no estar en tratamiento con medicamentos inmunosupresores, como son los que se utilizan contra el cáncer, pues éstos bajan las defensas de la persona, indicó Carlos Moreno, especialista de la salud que coordinó las tareas de vacunación en el municipio de Temoaya.