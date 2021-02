Manuel López – febrero 25, 2021

Conductores adheridos a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) se manifiestan esta mañana sobre la autopista México-Puebla ante el incremento de asaltos a sus unidades.

De acuerdo con los choferes, desde el inicio de año, sobre esta vialidad en su viaje al estado de Puebla, los robos se han incrementado a pesar de la presencia de cuerpos de emergencia que no han impedido los atracos.

Los operadores se concentraron desde las 10:00 de la mañana en las inmediaciones de la caseta de cobro San Marcos Huixtoco, en el municipio de Chalco, para iniciar con la manifestación ante la mirada de varios automovilistas.

Ahí, estacionaron unidades de carga en los carriles laterales en dirección a la Ciudad de México a manera de protesta para solicitar mayor seguridad en la carretera ante el incremento de robos.

De acuerdo con los transportistas, en su viaje al sur del país, los operadores han sufrido robos y secuestros exprés por parte de organizaciones criminales que operan presuntamente sobre la autopista México-Puebla.

“Si hay varias instituciones policiacas porque hay tanto asalto, son las autoridades cómplices. No más asaltos. No más muertes. No más gobierno corrupto”, son algunas leyendas en lonas que colgaron en varias unidades de carga que estacionaron a un costado de la pista.

Esto, ha dejado perdidas económicas y homicidios de varios conductores de la confederación nacional, por ello, solicitaron mayor presencia de patrullas y elementos federales.