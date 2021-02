Hoy Estado de México – febrero 18, 2021

Gracias a las vacunas que se han desarrollado contra el Covid-19, virus que ha provocado el fallecimiento de miles de personas a nivel mundial, han aumentado las esperanzas por seguir adelante. Una de dichas vacunas es la Pfizer-BioNTech, de la cual se demostró que únicamente con la aplicación de una dosis se logra la protección de 92.6 por ciento.

Este biológico de Pfizer, protege contra el Covid-19 un 94.8 por ciento; no obstante, con una sola aplicación se protege más del 90 por ciento, según un estudio publicado en el The New England Journal of Medicina.

«Los autores informan una eficacia de la vacuna del 52.4 por ciento después de la primea dosis hasta antes de la segunda dosis, pero en su cálculo incluyeron datos que se recopilaron durante las dos primeras semanas después de la primera dosis, se dieron cuenta que la inmunidad aumenta», indica estudio.

Incluso antes de la segunda aplicación de esta vacuna, la eficiacia había alcanzado un 92.6 por ciento, similar a la de la primera dosis, de acuerdo con especialistas.

«Con una primera dosis tan protectora, los beneficios derivados de un suministro escaso de vacuna podrían maximizarse aplazando las segundas dosis hasta que a todos los miembros del grupo prioritario se les ofrezca al menos una dosis», dice el estudio.

Dicho estudio asegura que la aplicación de la segunda dosis luego de un mes de haber recibido la primera, de acuerdo con lo recomendado, beneficia menos a corto plazo, mientras que las personas más vulnerables podrían recibir la primera dosis para comenzar su protección.