Hoy Estado de México – febrero 23, 2021

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, dio a conocer que se recibió la solicitud de desafuero del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, debido a su probable participación en delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Ante esto, el panista respondió mediante su cuenta de twitter: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, indicó.