Hoy Estado de México – febrero 27, 2021

La palabra “Neni” es una palabra que hace alusión a la palabra “Nena”, que comúnmente se usa entre vendedoras y clientas por internet, ejemplos de ello: “¿Dónde entregas, nena?”, o “Nenas, hoy cierro pedido”.

Asimismo, este término ha llegado a tener una connotación despectiva, haciendo burla a estereotipos de mujeres en busca de ingresos por cuenta propia, inclusive, hay quienes utilizan la palabra de manera clasista y misógina en redes sociales.

«Sí me siento orgullosa de ser ‘neni’, una nueva tribu social, como le están nominando. Y lejos de hacernos un mal haciéndonos bullying, pues nos ayudaron porque ya estamos en boga», comentó una consultora en Espacio de Ángeles, Jos Lugo.

Las “nenis” participan e impulsan la oferta y la demanda en una ciudad.

Al menos el 25 por ciento de féminas que tienen un empleo, es por cuenta propia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es importante mencionar que la tasa de participación de las mujeres en la economía ha aumentado 15.7 puntos porcentuales en los 10 años últimos, esto tan sólo demuestra que las “Nenis” tienen una gran importancia en las actividades económicas.

Especialmente en las ventas al menudeo y mayoreo que simboliza el 20.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por esto, muy aparte de las burlas, este término abre una ventana donde muchas mujeres mexicanas buscan opciones para obtener un ingreso que las mantenga y ayude a solventar los gastos de una familia.

«Ha cambiado mi vida completamente, económicamente y hasta anímicamente. A mí me gusta mucho, me hace sentir bien y creo que eso es como lo que más me gusta de ser una ‘neni'», expresó Casillas.